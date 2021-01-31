Belediye Başkanı Güder, mahalle muhtarlarını dinledi - Son Dakika

Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, muhtarların istek ve sorunlarını dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çöşnük, Fırat ve Merkez Beydağı Mahalle muhtarları, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Muhtarların taleplerini dinleyen Güder, bölgedeki parkların yenilenmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Geleceğin teminatı olan çocukların istifade edeceği parklarda, yenileme çalışması yapılması amacıyla gerekli talimatı verdiklerini aktaran Güder, "Bu çalışmanın bize 3 milyon gibi bir maliyeti var. Hakikaten şu süreçte bu maliyet belediyemize ciddi bir külfet getiriyor. Fakat şuna inanıyoruz biz hizmet için varız. Bir yerde bir eksiklik ihtiyaç varsa o ihtiyacı gidermekle mükellefiz. Benim özellikle üzerinde durduğum konuların başında şu gelmektedir. Bölgeler arası gelişmişlik farkındalığını ortadan kaldırmak, birinci görevimizdir." ifadelerin kullandı.