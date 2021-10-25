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Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı - Son Dakika

Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı

25.10.2021 14:33

Tuzla Belediyesi personelleri ile bir sokak köpeğin halleri içimizi ısıttı. Ellerindeki süpürge ile bir köpeğin sırtını kaşıyan personellerin videosunu Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Günaydın hayat" notuyla paylaştı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Dün sabah saatlerinde Tuzla Sahili'ni temizleyen personeller ile bir köpeğin görüntüleri ise yürekleri ısıttı. Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, temizlik personelleri ellerindeki süpürgeler ile bir köpeğin sırtını kaşıdı.

BAŞKAN YAZICI PAYLAŞTI

Sırtını kaşıtan köpeğin mutluluğu ise çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından "Günaydın Hayat" notu ile paylaştı. Başkan Yazıcı'nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı 'Günaydın hayat' notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı - Son Dakika
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