Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı gurbetçilere böyle seslendi: Uykusuz yola çıkmayın
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Belediye Başkanı gurbetçilere böyle seslendi: Uykusuz yola çıkmayın

1 saat önce

TÜRKELİ Belediye Başkanı Veysel Şahin, yaptığı açıklamada yaz tatillerini geçirmek ve sıla hasretlerini dindirmek üzere ilçeye gidecek Türkelili gurbetçilerin, ilçenin gelişimine katkı sunduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı gurbetçilere böyle seslendi: Uykusuz yola çıkmayın, System.String[]
TÜRKELİ Belediye Başkanı Veysel Şahin, yaptığı açıklamada yaz tatillerini geçirmek ve sıla hasretlerini dindirmek üzere ilçeye gidecek Türkelili gurbetçilerin, ilçenin gelişimine katkı sunduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Gurbetçiler için ilçeyi yaz sezonuna hazırlamaya çalıştıklarını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Bunun için deniz temizliği, sokak düzenlemesi, otopark alanları, yürüyüş güzergahı ve dinlenme tesisleri gibi hizmetleri gerçekleştirmek üzere adımlar atmaktayız. Bu çalışmaların bir kısmı bitmiş olup, bir kısmı ise en kısa sürede bitmek üzere planlanmıştır. Tüm Türkelili gurbetçileri bu yaz sezonunda ilçeye davet ediyoruz. Sizlere kapımız her zaman açık olacaktır. Ziyaretinizden ve birer çayımızı içmenizden çok memnun olacağımızı belirtmek istiyorum. Sizlerden ricamız, yolculuk sürecinde trafik kurallarına, hız sınırlarına azami derecede dikkat etmeniz, uykusuz araba kullanmamanızdır. Şimdiden hepinize hayırlı ve güvenli yolculuklar diler, tatillerinizi en güzel şekilde geçirmenizi temenni ederim."
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:37 
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