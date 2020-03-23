Belediye Başkanı Gürel, ilçe pazarında maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Belediye Başkanı Gürel, ilçe pazarında maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika

Belediye Başkanı Gürel, ilçe pazarında maske ve eldiven dağıttı

6 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe pazarında esnaf ziyaret ederek eldiven ve maske dağıttı.

Belediye Başkanı Gürel, ilçe pazarında maske ve eldiven dağıttı, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe pazarında esnaf ziyaret ederek eldiven ve maske dağıttı.


Zabıta ekipleri ile birlikte, Esnafı tek tek gezen Başkan Gürel, yaptığı açıklamada, "Pazarımızda sebze ve meyvelerin seçilerek alınması yasaklandı. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan aralarındaki sosyal mesafenin korunmasını istedik. Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla stişarelerde bulunarak esnaflarımıza eldiven ve maske dağıttık" dedi. - KÜTAHYA

Ülgür Gökhan, Aslanapa, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:30 Kaynak: İHA

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