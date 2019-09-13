Belediye Başkanı Hadimioğlu çiftçilerle buluştu

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ilçede pekmez kaynatan çiftçilerle buluştu.



Hadimioğlu, ilçenin Aladağ Vadisi bölgesinde üzüm hasatı yapan ve pekmez kaynatan çiftçilere bereketli bir sezon olması dileğinde bulundu.



Aladağ Vadisi'nin mikroklima iklimi sayesinde bölgede kaliteli üzüm yetiştirildiğini anlatan Hadimioğlu, "Hadim Aladağ bölgesinde yetiştirilen üzümler kendine has aroması ve tadıyla diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu da pekmezin kalitesini ve lezzetini etkilemektedir. İlçemizde eylül ayı itibari ile pekmez kazanları kaynamaya başladı. Ekim ayına kadar üzüm hasatı ve pekmez kaynatımı devam eder. Çiftçilerimize bol, bereketli kazançlar ve işlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.



Ziyarette Hadimioğlu'na, Türk Kızılayı Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kızılay Sağlık Şirketi Genel Müdürü Metin Tunç ve Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran eşlik etti.