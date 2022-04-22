Belediye Başkanı Helvacıoğlu koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla bir öğrenciye devretti - Son Dakika
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Belediye Başkanı Helvacıoğlu koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla bir öğrenciye devretti

22.04.2022 11:42
Belediye Başkanı Helvacıoğlu koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla bir öğrenciye devretti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne öğrenciye devretti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne öğrenciye devretti.

Helvacıoğlu, makamında kabul ettiği İnönü İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Hasan Kantar'ın bayramını kutladı.

Ziyaret sırasında Helvacıoğlu öğrenciye ceketinin yakasındaki rozeti çıkarıp hediye etti. Öğrenci de Helvacıoğlu'na çiçek vererek teşekkür etti.

Helvacıoğlu, makam koltuğunun Hasan'a emanet olduğunu belirtti. Gençlerin gözlerindeki pırıltının gelecek güzel günler için umut verdiğini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Geleceğin başkanının talimatlarını tek tek not aldık. Çocuklar, bizler sizler için varız, sizlerin en iyi şekilde yetişebilmesi, daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için devletimizin öncülüğünde her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz sizlersiniz ve sizlerden beklentilerimiz büyük. Sizlere güveniyoruz."

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Serkan Palabıyıklı, okul müdürü Hüseyin Gül ve sınıf öğretmeni Fatma Öztürk de yer aldı.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Keşan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Helvacıoğlu koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla bir öğrenciye devretti - Son Dakika


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