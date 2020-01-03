Belediye Başkanı Helvacıoğlu öğrencileri makam aracıyla okula götürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Helvacıoğlu öğrencileri makam aracıyla okula götürüyor - Son Dakika

Belediye Başkanı Helvacıoğlu öğrencileri makam aracıyla okula götürüyor

6 saat önce

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, okul yolunda karşılaştığı öğrencileri makam aracıyla okula götürüyor.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu öğrencileri makam aracıyla okula götürüyor, System.String[]

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, okul yolunda karşılaştığı öğrencileri makam aracıyla okula götürüyor.

Helvacıoğlu, okul yolunda karşılaştığı öğrencileri makam aracıyla eğitim gördükleri okula ulaştırıyor.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Beyza Durak'ı aracıyla okula götüren Helvacıoğlu, burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Hemen hemen her gün mesaisine okullarda başladığını belirten Helvacıoğlu, "Hayırlı cuma gününe Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda eğitimine devam eden kızımız Beyza ve 1-A sınıfı öğrencileriyle başladık. Tüm öğrencilerimizle güzel Keşan'ımızın temiz kalpli insanlarına günaydın.

Gurur kaynağımız, geleceğimiz çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak çok çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Mustafa Helvacıoğlu, Fatih Sultan, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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