Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı İkiz Son Nikahını Kıydı

Belediye Başkanı İkiz Son Nikahını Kıydı

1 saat önce

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde görev süresinin dolacak olması nedeniyle son kez nikah kıydı.

Belediye Başkanı İkiz Son Nikahını Kıydı, System.String[]
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde görev süresinin dolacak olması nedeniyle son kez nikah kıydı.

Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen törene katılarak Şehri ve Ali Büyük çiftinin nikahlarını kıyan İkiz, genç çifte mutluluklar diledi.

Belediye başkanlığı yaptığı 15 yılda birçok gencin mutluluğuna tanık olma imkanı bulduğunu dile getiren İkiz, "Görevim süresince en mutlu olduğum anların arasında gençlerimizin mutluluklarına ortak olmak başta gelir. Her zamanki gibi ilçemizin nüfusa ihtiyacı olduğunu hatırlatarak yeni çiftimize Allah'tan mutluluklar dilerim." dedi.

İkiz nikah sonrası genç çifte nikah cüzdanlarını verdi.

Şehri ve Ali Büyük çifti de nikahlarını kıydığı için İkiz'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:22 Kaynak: AA

Havza, Murat İkiz, Güncel
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