Belediye Başkanı İnan, kadın çalışanları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı İnan, kadın çalışanları ziyaret etti - Son Dakika

Belediye Başkanı İnan, kadın çalışanları ziyaret etti

7 saat önce

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki fabrikalarda çalışan kadınlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Belediye Başkanı İnan, kadın çalışanları ziyaret etti, System.String[]

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki fabrikalarda çalışan kadınlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

İnan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, kadınların bir anne olarak gelecek nesilleri yetiştirme konusunda gösterdiği fedakarlık ve çabanın, her türlü takdirin üzerindedir olduğunu söyledi.

8 Mart'ın anlamlı bir gün olduğunu belirten İnan, "İlçemizde çalışan emekçi kadınlarımızı ziyaret ettik. Kadınlarımız hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak adına özveriyle çalışıyorlar. Bu anlamda büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gösteren kadınlarımızı kutluyorum." dedi.

İnan, çalışan kadınlara çanta hediye etti.

Osman İnan, Hayrabolu, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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