Belediye Başkanı İnan, LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Liselere Geçis Sistemi'nde (LGS) yüksek puan alan Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu öğrencilerini tebrik etti.

Okulda düzenlenen programda, İnan, 448 ile 459 arasında değişen puanlar alan öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Bu başarının diğer öğrencilere de örnek olacağını ümit ettiğini belirten İnan, "Çocuklarımız bizim her şeyimiz, onların elde ettiği başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Kendilerini ve onlara inanarak desteklerini asla esirgemeyen ailelerini ve emeği olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin yolu ve bahtı açık olsun." diye konuştu.

İnan, daha sonra öğrencilere hediye takdim etti.