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Belediye Başkanı İnan, personelin bayramını kutladı - Son Dakika

Belediye Başkanı İnan, personelin bayramını kutladı

19.07.2021 10:00
Belediye Başkanı İnan, personelin bayramını kutladı, System.String[]

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, belediye personeliyle bayramlaştı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, belediye personeliyle bayramlaştı.

İnan, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, bayramların insanlar arasındaki sevgi, dostluk ve kardeşliği öne çıkaran, kırgınlıkları geride bırakan önemli günler olduğunu söyledi.

Belediye personeli ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutlayan İnan, "Aileniz ve yakınlarınızla iyi bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Öncelikle sağlıklı, huzurlu, barış ve kardeşlik içerisinde dolu dolu bir bayram geçirmenizi diliyor, herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Kurban Bayramı, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı İnan, personelin bayramını kutladı - Son Dakika


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