Belediye başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı - Son Dakika

Belediye başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, giydiği temizlikçi kıyafetiyle elektrikli çöp toplama aracını kullanıp, cadde üzerinde çöp topladı.

Belediye başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, giydiği temizlikçi kıyafetiyle elektrikli çöp toplama aracını kullanıp, cadde üzerinde çöp topladı.


Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, cadde ve sokakların temiz kalması için farkındalık oluşturmak amacıyla elektrikli elle kumandalı çöp toplama aracını kullanıp, cadde üzerinde giydiği temizlikçi personel kıyafeti ile çöp topladı. Korona virüs salgınına karşı ilk olarak sokakların temiz kalması gerektiğine dikkat çeken Türkyılmaz, hijyen konusunda her türlü tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Bu nedenle ilçenin daha temiz kalması için de çevre temizlik araçları aldıklarını belirten Türkyılmaz, vatandaşlara da çöpleri yerlere atmamalarını konusunda da uyarılarda bulundu.


"Daha temiz bir topluluk dileğimizle"


21 Mart Cumartesi günü de tüm ilçe halkı olarak çevre temizliği yapacaklarını aktaran Türkyılmaz, "220 litre kapasiteli 8 saat süreli 3 adet çevre temizleme aracı aldık. Buradan hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün mesai arkadaşlarımızla beraber ilk demosunu gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha temiz bir çevre daha temiz bir Yahşihan daha temiz bir topluluk dileğimizle" dedi.


Türkyılmaz, "Koranavirüs salgını var. İlk başta sokakların temiz olması gerekiyor. Sokaklar temiz olduğu sürece bu eve yansır. O yüzden temiz bir belediye temiz bir çevre temiz bir ülke diyoruz" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
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