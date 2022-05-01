Belediye Başkanı İşçilerle Birlikte Metroya Binip Sloganlarla 1 Mayıs Meydanına Gitti - Son Dakika
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Belediye Başkanı İşçilerle Birlikte Metroya Binip Sloganlarla 1 Mayıs Meydanına Gitti

01.05.2022 14:59

İzmir Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ, 1 Mayıs dolayısıyla işçilerle Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda buluşup halay çekti. Ardından işçilerle birlikte sloganlar eşliğinde yürüyerek istasyona giden Başkan İduğ, metroya binerek kutlamaların yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na hareket etti. İduğ'un metroda işçiler ve yurttaşlarla birlikte "Çav Bella" marşını söyleyip sloganlar attı.

İzmir Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ, 1 Mayıs dolayısıyla işçilerle Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda buluşup halay çekti. Ardından işçilerle birlikte sloganlar eşliğinde yürüyerek istasyona giden Başkan İduğ, metroya binerek kutlamaların yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na hareket etti. İduğ'un metroda işçiler ve yurttaşlarla birlikte "Çav Bella" marşını söyleyip sloganlar attı.

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, İzmir'de coşkuyla kutlanıyor. İzmir'in en büyük ilçelerinden Bornova'da da renkli görüntüler kameralara yansıdı. Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ, belediyedeki yetkili sendika DİSK Genel- İş 7 No'lu Şube'nin Başkanı Özgür Genç ve sendika üyesi işçilerle Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Davul ve zurna eşliğinde işçilerle halay çeken Başkan İduğ, "Hak Hukuk Adalet", "Yaşasın İşçilerin Dayanışması" sloganları attı.

METRODA SLOGANLAR VE 'ÇAV BELLA'

Başkan İduğ, daha sonra kalabalıkla beraber sloganlar eşliğinde Bornova Metro İstasyonu'na yürüdü. İşçilerle birlikte metroya binen Başkan İduğ, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs kutlamalarına doğru hareket etti.

İduğ'un metroda işçiler ve yurttaşlarla birlikte "Çav Bella" marşını söyleyip sloganlar atması renkli görüntüler oluşturdu.

Belediye Başkanı İşçilerle Birlikte Metroya Binip Sloganlarla 1 Mayıs Meydanına Gitti
Belediye Başkanı İşçilerle Birlikte Metroya Binip Sloganlarla 1 Mayıs Meydanına Gitti
Belediye Başkanı İşçilerle Birlikte Metroya Binip Sloganlarla 1 Mayıs Meydanına Gitti
Belediye Başkanı İşçilerle Birlikte Metroya Binip Sloganlarla 1 Mayıs Meydanına Gitti

YORUMLAR
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Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, 1 Mayıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı İşçilerle Birlikte Metroya Binip Sloganlarla 1 Mayıs Meydanına Gitti - Son Dakika


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