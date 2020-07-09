Belediye Başkanı İşlek: " 15 aylık zaman diliminde projelerimizin yüzde 94'ünü tamamladık " - Son Dakika

Belediye Başkanı İşlek: " 15 aylık zaman diliminde projelerimizin yüzde 94'ünü tamamladık "

Korkuteli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Korkuteli Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ile Evlilik Parkı Kır Düğün Salonu açılışı dualarla gerçekleşti.

Korkuteli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Korkuteli Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ile Evlilik Parkı Kır Düğün Salonu açılışı dualarla gerçekleşti. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, "15 aylık zaman diliminde projelerimizin yüzde 94'ünü tamamladık" dedi.

Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor


Şimdiye kadar resmi bir açılış yapamadıklarını ancak yapılan tesislerin hizmetlerine devam ettiğini söyleyen Belediye Başakın İşlek " ya kar yağıyor, temel atamıyoruz, ya aşırı yağış ve sel oluyor, ya pandemi geliyor. Bunlara bir hikmet var diyoruz ama bunlara rağmen Korkuteli'mizin gelişmesi için projelerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. " dedi.


Seçim sonrası hiçbir şeyin eskisi gili olmayacağını söylediklerini hatırlatan İşlek şöyle devam etti: "Seçim kitapçığında sözünü verdiğimiz 14 projemizde 12 tanesini hizmete sunduk. Geriye 2 tane proje kaldı, onu da öteleyerek gelecek yıl yapmak için bıraktık. İstesek onu da 3 ayda tamamlardık. Örneğin bu kapalı hayvan pazarı seçime 2 yıl kala yapılsaydı, üreticilerimiz, pazarımızın oturması o kadar geç olacaktı. Bu pazarın, bu borsanın yükselmesi için 2 yıl geçiyor. Biz seçildikten ve hizmete başladıktan sonra 15 ay geçti. 60 aylık başkanlık döneminin ilk 15 ayında projelerimizin yüzde 94'ünü tamamladık. Yarın ilk defa Kanal Korkuteli için Rus turist geliyor. Şimdi emekliler merkezi yapacağız. 16-17 Temmuzda temelini atacağız. 30 günde onu da bitireceğiz. Yine iddia ediyoruz. Türkiye'nin en modern, en keyifli, en sağlıklı, en hoş emekliler merkezini yapacağız. Gençlerimiz için, esnafımız için ve kadınlarımız için yaptık, şimdi de emeklilerimiz için yapacağız. Bugün açtığımız bu tesisimize sabah bin 476 tane hayvan geldi bugün İlk günde 800 tanesi satıldı. Sloganımız, az laf, çok iş " dedi.


Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit ise, projelerin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek " Bizim medeniyetimiz, 'İnsanı yücelt ki, Devlet yücelsin' anlayışından gelen bir medeniyet" dedi.


Konuşmaların ardından yoğun katılımın gerçekleştiği tesislerin açılışı dualar eşliğinde yapıldı. - ANTALYA

Ömer Niyazi İşlek, Korkuteli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediye Başkanı İşlek: ' 15 aylık zaman diliminde projelerimizin yüzde 94'ünü tamamladık ' - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:40:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Başkanı İşlek: " 15 aylık zaman diliminde projelerimizin yüzde 94'ünü tamamladık " - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]