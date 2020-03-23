Belediye Başkanı itfaiye aracıyla caddeleri yıkadı - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı itfaiye aracıyla caddeleri yıkadı - DÜZCE - Son Dakika

Belediye Başkanı itfaiye aracıyla caddeleri yıkadı - DÜZCE

7 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında itfaiye aracının direksiyonuna geçerek cadde ve sokakları yıkadı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında itfaiye aracının direksiyonuna geçerek cadde ve sokakları yıkadı.

İlçede, koronavirüs ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Akçakoca Belediyesi tarafından kentin cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışması kapsamında Başkan Yanmaz İtfaiye Müdürlüğüne ait aracı kullanarak cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkadı.

Belediye olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yanmaz, "Belediye olarak önlemlerimizi erken aldık, almaya da devam ediyoruz. Vatandaşın da tedbirleri almasını ve uyarılara uymalarını rica ediyorum. Toplu alanlarda bulunmamaları gerekiyor, tokalaşmayı, öpüşmeyi bir kenara bırakmaları gerekiyor. Özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağına uymalarını önemle vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı itfaiye aracıyla caddeleri yıkadı - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:23 Kaynak: AA

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