Belediye Başkanı Kadir Albayrak gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Kadir Albayrak gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Belediye Başkanı Kadir Albayrak gazetecilerle bir araya geldi

10 dakika önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Kadir Albayrak gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki bir otelde program düzenlendi.

Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, gazeteciler gününü kutladı.

Yaklaşık iki saat süren programda belediyenin düzenlediği etkinlikler ile projeler slayt şeklinde anlatıldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Ali Işıkgör de bir konuşma yaptı.

Ardından söz alan gazeteci Tarık Yıs, gazeteciler gününde gazetecilerin sorunlarının anlatılması gerektiğini söyledi.

Bugün gazetecilere söz hakkı verilmesi gerektiğini vurgulayan Yıs, şöyle konuştu:

"Sayın Başkanım; saat 11.00'den beri sizleri dinliyoruz. Ama 10 Ocak gazetecilerin günüdür. Biz şunu istiyoruz ki 10 Ocak'ta gazetecilerin sıkıntılarını ifade edelim. Arkadaşlarımızın beklentilerini dinleyin. Ama biz her sene siyaseten yapılanları dinliyoruz. Bir sene de şuradaki gazetecilerin sıkıntılarını dinleyin. Lütfen. Arkadaşlarımız iki saattir saygı ve sabır gösterip dinliyorlar. Az önce il başkanı sanki CHP il toplantısı gibi konuşma yaptı."

Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Necmi Işıksal da toplantıda gazetecilerin sorunlarının dinleneceğini sandıklarını belirterek, "Burada gazetecilerin sorunlarını nasıl çözebiliriz, neler yapılabiliriz, bunu konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak ise bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, "Bugünkü basın toplantısının gazeteci arkadaşlarımızın sorunlarını dinlemek üzere yapılmış bir toplantı olmadığını anlatamadık. Aslında yarın programımız vardı. İkisini bir araya getirip yapalım dedik. Ben sizin vaktinizin bu kadar kısıtlı olduğunu düşünemedim. Bu konuda da özür dilerim." diye konuştu.

Gazeteciler Günü, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı
Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son Dakika Haberleri
15:42 ÜMRANİYE'DE DÖKÜM İMALATHANESİNDE YANGINI - Son Dakika
15:42 İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı - Son Dakika
15:42 Spor trabzonsporlu jose sosa, antalya kampında açıklamalarda bulundu - Son Dakika
15:42 İbb önünde atlar için yaşam zinciri - Son Dakika
15:38 Kaymakam Doğramacı, hastane inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika
14:15 Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 15:47:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Başkanı Kadir Albayrak gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]