Belediye Başkanı Kadir Bıyık'tan Babalar Günü mesajı - Son Dakika

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Babalar Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Bıyık yayımladığı mesajda, hayatın şekillenmesinde babaların çok önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, "Ailemizin birliği, dirliği ve ayakta kalması için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan her zaman varlıklarıyla, yaşamımızı güzelleştiren mutlu yuvalaramızın en değerli varlıkları babalarımızdır. Türk aile yapısının temel direği olan babalarımız evlatlarının mutluluğu, huzuru ve geleceği için durmadan, yılmadan gecesini gündüzüne katarak çabalamaktadırlar. Onlar karşılık beklemeden hayatımız boyunca yanımızda olacak olan, çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulduklarımızdır. Babalarımız her zaman bizlere verdikleri güven ve destek ile hayatımızın şekillenmesine en çok katkıyı sağlayan kişiler ve başarılarımızın mimarıdır bu yüzden onlara minnet borçluyuz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor, 'Biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emrettik'. Bizler her zaman onların yanında olmalı, saygısızlık etmemeli, gerektiğinde sırtımızda taşımalı, onlara ve vatanımıza hayırlı birer evlat olarak yetişmeliyiz. Bu anlamlı günde Vatan için, Bayrak için, evladı Şehit olan babaları unutmayalım. Şehit çocuklarımızı unutmayalım. Başkalarının çocukları babasız kalmasın diye, kendi çocuklarını babasız bırakan şehitlerimizin, elleri öpülesi kahraman şehit babalarının, ebediyete intikal etmiş babalarımızın, milyonlarca evladı olan gölgesinde güven ve huzur bulduğumuz Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin ve bütün babalarımızın babalar gününü kutluyor, onların sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmelerini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR