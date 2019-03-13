Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Kadir Kara'dan, Tıp Bayramı Mesajı

Belediye Başkanı Kadir Kara'dan, Tıp Bayramı Mesajı

1 saat önce

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Kadir Kara'dan, Tıp Bayramı Mesajı, System.String[]

Başkan Kadir Kara mesajında; "İnsanların mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerinin ilk koşulu sağlıklı olmasıdır. Bu doğrultuda hayatlarını hayat kurtarmaya adayan sağlık çalışanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Sağlık sektörünün her kademesinde görev yapan çalışanlarımız, Osmaniyemizde ve ülkemizin her noktasında insan hayatının kutsallığından ödün vermeden üst düzey gayret, sabır ve fedakârlıkla vatandaşlarımıza en yüksek standartlarda hizmet sunmaya çalışmaktadır.

Fedakarca bizlere hizmet veren sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan şiddetin her türlüsünü kınıyor ve son bulmasını diliyorum.

Bu duygularla sağlık alanındaki tüm çalışanlarımızın Tıp Bayramını tebrik ediyor görevlerinde üstün başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:10 Kaynak: Bültenler

Kadir Kara, Güncel
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