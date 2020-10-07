Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi kurtaran işçileri ağırladı - Son Dakika

Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi kurtaran işçileri ağırladı

07.10.2020 18:13

Manisa'nın Soma ilçesinde bir çöp konteynerinde kafası teneke çay kutusuna sıkışmış halde bulunan kediyi kurtaran temizlik işçileri takdir topladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir çöp konteynerinde kafası teneke çay kutusuna sıkışmış halde bulunan kediyi kurtaran temizlik işçileri takdir topladı. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup duyarlı işçileri makamında ağırlayarak, davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Soma ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyetlerini yürüten Soma Belediyesi temizlik personeli Erhan Arslan, Müjdat Arslan ve Salih Çınar, çöp konteynerini boşaltacakları sırada bir ses duydu. Detaylı olarak konteyneri inceleyen işçiler, teneke çay kutusuna kafası sıkışmış bir kediyle karşılaştı. Kedinin sıkışan başını yumuşak hareketlerle sıkıştığı yerden kurtaran işçiler, kediyi yeniden özgürlüğüne kavuşturdu. Kedinin kurtarılma anı görüntüleri sosyal medyada da büyük takdir toplarken, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup işçileri makamında ağırladı. Duyarlı davranışları sebebiyle işçilere teşekkür eden Başkan Tulup, "Başta müdürümüz Ahmet Güllüce olmak üzere tüm temizlik işleri personelimize teşekkür ediyoruz. Bizler sürekli temizlik işleri personellerimizle yaptığımız görüşmelerde çöp konteynerlerini boşaltmadan önce kontrol edilmesini söylüyorduk. İşte işçilerimiz Zafer Mahallesi'nde tam çöp aracına boşaltılacakken çöp konteynırının içinde kafası sıkışmış bir kedi bulup özgürlüğüne kavuşturdular. Dikkatleri ve duyarlılıkları nedeniyle tebrik ediyoruz" dedi.

İşçilerden kediyi fark eden Müjdat Arslan, "Konteyneri tam boşaltmak üzereyken sesi duyduk. Konteynere bakınca kafası kutuya sıkışan kediyi gördük. Gerekirse itfaiyeyi arayacaktık. Ancak biraz uğraşınca kurtardık" diye konuştu.

İşçilere çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Ali Tulup, başarılarının devamını diledi.

(Yılmaz Sarıpınar/İHA)

Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi kurtaran işçileri ağırladı
Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi kurtaran işçileri ağırladı
Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi kurtaran işçileri ağırladı
Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi kurtaran işçileri ağırladı
Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi kurtaran işçileri ağırladı

Temizlik İşçisi, Ali Tulup, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi kurtaran işçileri ağırladı - Son Dakika

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