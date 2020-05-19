Belediye Başkanı kamyonet kasasında 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbirler çerçevesinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kamyonet kasasına çıkarak mahalle mahalle gezip vatandaşların bayramını kutladı.



Araçlarla oluşturulan kortejin önünde bulunan kamyonetin kasasında vatandaşlara seslenen Başkan Köse, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.



Coşkunun Safranbolu'da yürekten yaşandığını ifade eden Köse, "Bildiğiniz gibi salgın sebebiyle bu sene milli bayramlarımızı evlerimizde yaşıyoruz. Korona virüs bizleri kısa süreliğine ayırsa da, sizlerle balkonlarda camlarda buluşmaya, coşkumuzu yaşamaya engel olamaz. Hele ki, sizlerde bu coşku ve sevinç varken. Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'e ve onun değerlerine sahip çıkmak her Türk evladının görevidir. Bizler de bu görevin bilinci ile tekrardan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Başkan Köse'ye, Meclis Başkan Vekili Onur Varlı, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Ahmet Şahin eşlik etti. - KARABÜK