Belediye Başkanı kapı kapı dolaşıp maske dağıtıyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, vatandaşları ziyaret ederek maske dağıtıyor.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Sosyal mesafenin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Koronavirüsle mücadelede sosyal mesafenin korunması, insanların maske takması çok önemli. Belediye olarak biz de bu bilinçle insanların evine kadar giderek maske dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bugüne kadar 2 bin 200 maske dağıttıklarını bildiren Erdoğan, "65 yaş üstü vatandaşlar ile sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklara kurallara uydukları için teşekkür ediyorum. Alınan tedbirler sayesinde kısa sürede sona ereceğine inandığım salgınının ardından tüm çocukların yeniden parklarda ve sokaklarda gönüllerince oynayarak vakit geçirebileceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Salgın sürecinin başladığı andan itibaren dezenfekte işlemlerine başladıklarını dile getiren Erdoğan, ekiplerinin 7 gün 24 saat salgınla mücadele ettiğini aktardı.

Erdoğan, belediye olarak ramazan ayında gıda yardımlarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Ramazanda ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu ana kadar ihtiyaç sahibi ailelere 260 gıda kolisi ulaştırdık." diye konuştu.