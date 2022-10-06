Belediye Başkanı Kaplan'dan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ziyaret

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiğini belirtti.

Kaplan, Bakan Kurum'u ziyaret ettiklerini belirterek, ziyarette ilçe ile ilgili birçok konuyu aktarma fırsatı bulduklarını bildirdi.

Kaplan, "Sayın Bakanımızla yaptığımız toplantımız çok verimli geçti. Bu anlamda, Sayın Bakanımız ile çeşitli konuları da istişare ederek, değerlendirme fırsatı bulduk. Bakanımıza teşekkür ediyorum." dedi.