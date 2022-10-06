Belediye Başkanı Kaplan'dan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye Başkanı Kaplan'dan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ziyaret

06.10.2022 15:15
Belediye Başkanı Kaplan'dan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ziyaret

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiğini belirtti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiğini belirtti.

Kaplan, Bakan Kurum'u ziyaret ettiklerini belirterek, ziyarette ilçe ile ilgili birçok konuyu aktarma fırsatı bulduklarını bildirdi.

Kaplan, "Sayın Bakanımızla yaptığımız toplantımız çok verimli geçti. Bu anlamda, Sayın Bakanımız ile çeşitli konuları da istişare ederek, değerlendirme fırsatı bulduk. Bakanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Tarihi doku ile park sorunu çözüldü Tarihi doku ile park sorunu çözüldü Bakan Kurum Üniversitelerimizi enerji verimli yerleşkeler haline getireceğiz Bakan Kurum Üniversitelerimizi enerji verimli yerleşkeler haline getireceğiz
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Tuncer Kaplan, Murat Kurum, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Kaplan'dan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:11 Sarıyer'de yurdun 6. katından düşerek feci şekilde can veren yabancı uyruklu öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:34 Tepkilere sebep olan yurt dışına çıkış harcına yapılan yüzde 100'lük zam iptal edildi
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
15:02 Tekirdağ'da feci olay: Bariyerlere çarpıp alev alan aracın içinde bulunan 1 kişi yanarak can verdi
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirdi
14:52 Hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan hadsizlerden skandal sözler: Görüntüleri eğlence amaçlı çektik, kötü bir amacımız yoktu
14:51 Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçisi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 16:25:05. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Kaplan'dan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement