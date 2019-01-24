Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Kara'dan Nacı Ağbal'a Ziyaret

Belediye Başkanı Kara'dan Nacı Ağbal'a Ziyaret

1 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini sürdüren Naci Ağbal'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kara'dan Nacı Ağbal'a Ziyaret, System.String[]
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini sürdüren Naci Ağbal'ı ziyaret etti.

Başkan Kara, yaptığı açıklamada,Eski Maliye Bakanı şimdiki Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini sürdüren Naci Ağbal'ı ziyaret ettiğini ifade ederek, "Belediye başkanlığım dönemince Kilis'imize yapmış olduğu desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ettim. Ayrıca Afrin Barajının bitirilmesi ve ishale hattının yapımında kullanılmak üzere Cumhurbaşkanımızın desteği ile Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 90 milyon TL ödenek çıkarılmasını sağladıkları için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başkanımız Nabi Ağbal'a şahsım ve Kilis halkı adına şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:42 Kaynak: İHA

Hasan Kara, Naci Ağbal, Kilis, Politika
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