Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Kara'nın Regaip Kandili Mesajı

Belediye Başkanı Kara'nın Regaip Kandili Mesajı

1 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Regaip kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Kara'nın Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Regaip kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kara, mesajında Müslümanlara üç ayları müjdeleyen, rahmeti ve bereketi bol olan mübarek Regaip Kandili, Müminlere Allah'ın rahmetinin bol bol ihsan edildiği, yapılan dua ve ibadetlerin kabul edildiği gece olduğunu belirtti. Başkan Kara'nın mesajında, " Regaip Kandiliyle başlayan üç aylar iklimi, müminler için adeta manevi hasat mevsimidir. Dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir mevsimdir. Bu nedenle, bu kandil günleri, bizlere Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu vesileyle, Kilisli hemşehrilerimizin ve tüm İslam Aleminin Regaip Kandil'ini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" denildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:14 Kaynak: İHA

Hasan Kara, Kilis, Kandil Dağı, Politika
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