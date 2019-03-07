Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Karadeniz: Küçükçekmece Ulaşımı Rahatlayacak

Belediye Başkanı Karadeniz: Küçükçekmece Ulaşımı Rahatlayacak

1 saat önce

Küçükçekmece Belediye Başkanı ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kadınlarla 'Söz Sizde' programında buluştu.

Belediye Başkanı Karadeniz: Küçükçekmece Ulaşımı Rahatlayacak, System.String[]
Küçükçekmece Belediye Başkanı ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kadınlarla 'Söz Sizde' programında buluştu. Karadeniz, 'Daha güzel bir şehirde yaşayabilmek için bu gayretlerimiz sürecek. En önemli sorunumuz olan ulaşım rahatlayacak' dedi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Karadeniz, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlarla 'Söz Sizde' programında buluştu. Karadeniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi tüm kadınların gününü kutladı. Başkan Karadeniz, programda kadınların talep ve önerilerini dinleyerek, sorularını yanıtladı.

"7 FARKLI NOKTAYA METRO İSTASYONU YAPILIYOR"

Küçükçekmece'ye birçok hizmet verdiklerini belirten Temel Karadeniz, 'Göreve geldiğimiz günden beri önceliklerimiz arasında yer alan pazar yerlerimizi yapmaya çalıştık. 5 tane kapalı pazar yeri oluşturduk. Otoparklar inşa etmeye çalıştık. Mahallelerimizde vatandaşlarımızın sosyalleşeceği semt konakları yaptık. Küçükçekmece'ye 5 tane sosyal tesis kazandırdık. Bu sosyal tesislerimizin tamamını Küçükçekmece Belediyesi işletiyor. Son derece uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza kaliteli hizmet veriyor. Ulaşımla ilgili hizmetleri karşılamaya çalıştık. Küçükçekmece'de 7 farklı noktada yapılan metro istasyonlarının tamamlanmasıyla birlikte en büyük eksikliğimiz olan ulaşımla ilgili önemli mesafeler alacağımızı düşünüyoruz. Gençlerimizin daha rahat spor yapabileceği mekanlar ürettik. Macera parkları ve Bilgi Evleri gençlerimiz tarafından çok sevildi. Daha güzel bir şehirde yaşayabilmek için bu gayretlerimiz sürecek' ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:40 Kaynak: DHA

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