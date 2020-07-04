Belediye Başkanı karantinaya alınan sokakta yaşayanları ziyaret etti - Son Dakika

Belediye Başkanı karantinaya alınan sokakta yaşayanları ziyaret etti
KOCAELİ'nin Darıca İlçesi Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan sokağa giderek, balkonlara ve kapılarının önüne çıkan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
KOCAELİ'nin Darıca İlçesi Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan sokağa giderek, balkonlara ve kapılarının önüne çıkan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Belediye ekipleri her eve gıda kolisi ve maske bıraktı.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktığı için karantinaya alınan Emek Mahallesi Yükselen Sokak'ta vatandaşları ziyaret etti. Muzaffer Bıyık balkonlara ve kapılarının önüne çıkan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Muzaffer Bıyık, sokak sakinlerinin taleplerini dinledi. Bıyık çocuklara oyuncak hediye etti. Vatandaşların ihtiyaçları Darıca Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanırken, her eve gıda kolisi ve maske dağıtımı yapıldı. Karantina süresince sokak sakinlerinin her türlü ihtiyacının belediye ekiplerince giderileceğini ifade eden Bıyık, "Rabbim şifa versin beterinden korusun. Bu zor günleri hep birlikte elbirliği ile atlatacağız. Darıca Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 18:36 Kaynak: DHA
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