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Belediye Başkanı Kavaklıgil, personeliyle birlikte temizlik yaptı

44 dakika önce

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal sorumluk projesi kapsamında ilçe genelinde personeliyle birlikte temizlik yaptı.

Belediye Başkanı Kavaklıgil, personeliyle birlikte temizlik yaptı, System.String[]

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal sorumluk projesi kapsamında ilçe genelinde personeliyle birlikte temizlik yaptı.


Kavaklıgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Üçoluklar mesire alanından başlayarak Yunus Emre Mahallesi'ne kadar çevre temizliği çalışması yapacaklarını söyledi.


Çöpleri toplamaktan ziyade çevreye atılmamasını istediklerini vurgulayan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Umarım güzel bir farkındalık olur. Gelecek nesillere, çocuklarımıza ve ailelerimize örnek teşkil edecek bir çalışma olacağı kanaatindeyiz. Temiz bir toplum, temiz bir çevreyle olur. O yüzden çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. Burada sadece sosyal sorumluluk projesinden ziyade belediye personeli birbiriyle muhabbet ediyor. Kaynaşmayı da sağlıyor. Kaynaşmanın fazla olduğu, insanların birbirini sevdiği yerde hizmet daha rahat yürür ve rahat gerçekleşir."

Kavaklgil, belirli aralıklarla ve daha geniş katılımlı olarak bundan sonra da bu tür etkinlikleri organize edeceklerini sözlerine ekledi.

Volkan Kavaklıgil, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:44 Kaynak: AA
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