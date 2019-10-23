Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan AA Kırklareli Bürosu'na ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Kesimoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, AA personelinin gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirmek için canla başla çalıştığını söyledi.

AA'nın haberlerini yakından takip ettiğini ifade eden Kesimoğlu, kurumun Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri ayrıntılarıyla hızlı bir şekilde servis ettiğini belirtti.

Kesimoğlu, Türkiye'nin dünyadaki tanıtımında AA'nın büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, çalışanlarına teşekkür etti.

Kesimoğlu ziyarette, AA muhabirlerine "Nutuk" hediye etti.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcu da katıldı.