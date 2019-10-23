Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan AA Kırklareli Bürosu'na ziyaret
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan AA Kırklareli Bürosu'na ziyaret

Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan AA Kırklareli Bürosu'na ziyaret

1 saat önce

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan AA Kırklareli Bürosu'na ziyaret, System.String[]

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Kesimoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, AA personelinin gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirmek için canla başla çalıştığını söyledi.

AA'nın haberlerini yakından takip ettiğini ifade eden Kesimoğlu, kurumun Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri ayrıntılarıyla hızlı bir şekilde servis ettiğini belirtti.

Kesimoğlu, Türkiye'nin dünyadaki tanıtımında AA'nın büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, çalışanlarına teşekkür etti.

Kesimoğlu ziyarette, AA muhabirlerine "Nutuk" hediye etti.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcu da katıldı.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansı, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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