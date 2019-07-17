Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan "yaşlı yüz" fotoğrafına esprili paylaşım
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Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan "yaşlı yüz" fotoğrafına esprili paylaşım

5 saat önce

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, son günlerde popüler hale gelen uygulamayla fotoğraflarını yaşlandıran takipçilerine, "Arkadaşlar tamam bağımsız aday olmak çok yorucu, ağır çalışma isteyen bir şey ama bu kadar da değil." paylaşımıyla cevap verdi.

Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, son günlerde popüler hale gelen uygulamayla fotoğraflarını yaşlandıran takipçilerine, "Arkadaşlar tamam bağımsız aday olmak çok yorucu, ağır çalışma isteyen bir şey ama bu kadar da değil." paylaşımıyla cevap verdi.
CHP'nin aday göstermemesi üzerine bağımsız olarak girdiği seçimleri kazanan Kesimoğlu, takipçilerinin yaşlandırma uygulamasıyla üzerinde oynadıkları fotoğraflarını sosyal medya hesabından espri bir notla paylaştı.
Kesimoğlu, "Arkadaşlar tamam bağımsız aday olmak çok yorucu, ağır çalışma isteyen bir şey ama bu kadar da değil. Lütfen artık beni yaşlandırıp yaşlandırıp fotoğraf göndermeyin." paylaşımını yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:36 Kaynak: AA
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