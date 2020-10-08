Belediye Başkanı Kılıç'tan "Kitap günü" düzenleyen kadınlara kitap hediyesi - Son Dakika

Terme'de "Kitap günü" düzenleyerek birbirlerine kitap hediye eden kadınlara Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından da kitap verildi.

İlçede 15 günde bir kitap günü düzenleyerek, birbirlerine kitap hediye eden ve kitaplar üzerine sohbet eden Termeli kadınlar örnek oluyor.

6 kişiyle başlayan ve 30 kişiye ulaşan kitap günü grubunun temsilcilerini makamında ağırlayan Kılıç, "Örnek bir projeye imza atan Termeli kadınlarımız hem bize hem çocuklara örnek olarak güzel bir hareket başlattı. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz her zaman destekçileriyiz. İnşallah bu tarz etkinlikler ilçemizde artar. Kadınlarımız, Çanakkale'de kurtuluş savaşında daha güçlü bir gelecek oluşturmamız için her zaman öncümüz olacak." dedi.

İlçede iki yeni proje kitap okumaya katkı sağlayacaklarını anlatan Kılıç, "İlçemizde kitap okumayı teşvik etmek için yeni bir kitap kafe oluşturacağız. Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve kitap okumayı seven hemşehrilerimiz bu kafede gönüllerince vakit geçirip kitap okuyabilecek. Ayrıca Belediye Meydanı'mızda yeni düzenlediğimiz parkımızı açık hava kütüphanesine çevirerek, kitaplık ve gazetelikler koyacağız. Hemşehrilerimiz gün içinde dinlenirken buradaki gazete ve kitaplardan faydalanacaklar." diye konuştu.

Kılıç, daha sonra ziyaretçilerine kitap hediye etti.