Belediye Başkanı Kılınç, başsağlığı mesajı - Son Dakika

Belediye Başkanı Kılınç, başsağlığı mesajı
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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 5'i Mehmetçik 6 vatandaşımız için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 5'i Mehmetçik 6 vatandaşımız için başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajında tüm Türk milletine başsağlığı dileyen Başkan Kılınç, bölgedeki çatışmaların önlenmesi için görevde olan Mehmetçiklerimize yönelik saldırıyı kınayarak, "Esed rejimi tarafından İdlip'de yapılan hain saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize ve sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
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