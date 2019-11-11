Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Kılınç, köy okulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıttı
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Kılınç, köy okulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıttı

Belediye Başkanı Kılınç, köy okulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıttı

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında fidanların toprakla buluştuğu Toptepe Köyünde okulu ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Belediye Başkanı Kılınç, köy okulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıttı, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında fidanların toprakla buluştuğu Toptepe Köyünde okulu ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve milyonlarca fidanın toprakla buluşmasını sağlayan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası dolayısıyla il protokolüyle birlikte Toptepe Köyüne giden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, fidan dikim töreninin ardından ziyaret ettiği köy okulunda öğrencilere kırtasiye malzemesi verildi. Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik ile birlikte Toptepe Köyü İlkokulunu ziyaret eden Belediye Başkanı Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde kırtasiye malzemelerinin olduğu çantaları öğrencilere dağıttı.


Burada bir açıklama yapan Başkan Kılınç, "Dünyanın geleceği ancak iki şeyle güzelleşip büyür. Bunlardan ilki faydalı bir gelecek, ikincisi de ağaç. Bugün burada hem fidanları toprakla buluşturduk, hem de öğrenci kardeşlerimizin eğitimine küçük bir katkı sunduk. Gelecek onların olsun inşallah" diye konuştu.


Öğrencilerde, kendilerine kırtasiye malzemesi ve çanta dağıtan Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:31 Kaynak: İHA
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