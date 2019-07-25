Belediye Başkanı Kılınç muhtarlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mahallelerin muhtarıyla bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mahallelerin muhtarıyla bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.



Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilin temel sorunlarına neşter vurmak için mahalle muhtarlarıyla bir araya gelip, mahallelerin sorunlarını dinledi.



Adıyaman Belediyesi Muhtarlık Müdürlüğü görevine yeni atanan Aysun Hallaç'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların istek ve şikayetlerini dinleyip not alan Başkan Kılınç, sorunların çözümü için ilgili müdürlüklere talimatlarda bulundu.



Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, ilin sorunlarını en etkili şekilde ancak muhtarlarla koordineli çalışarak çözebileceklerini dile getirerek, "Adıyaman için kalbi çarpan herkesle el ele vererek bu kent için en güzel çalışmalara imza atmak istiyoruz. Bunun için bizim mahallelerdeki temsilcilerimiz olan muhtarlarımızla bir araya gelmek istedik. İnşallah onlarında destekleriyle mahallelerimizin sorunlarını gücümüz yettiğince halletmeyi amaçlıyoruz. Toplantımıza iştirak eden tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



İstişare toplantısına katılan mahalle muhtarları ise bu tür toplantıların önemine vurgu yaparak, "Mahallelerimizin sorunlarını ve taleplerimizi direk belediye başkanımıza iletmemiz açısında oldukça önem verdiğimiz bu toplantıdan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür istişare toplantıları devamlı bir hal alır ve elbirliğiyle ilimizin sorunlardan arındırırız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

DGS sonuçları açıklandı

Erdoğan'ı en çok haber yapan 10 ülke belli oldu

Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı