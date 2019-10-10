Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Kılınç'tan Barış Pınarı Harekatına destek
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Kılınç'tan Barış Pınarı Harekatına destek

Belediye Başkanı Kılınç'tan Barış Pınarı Harekatına destek

2 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç 'Barış Pınarı Operasyonu' ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm kahraman Mehmetçiğe ve harekata destek veren unsurlara muvaffakiyetler dilediğini söyledi.

Belediye Başkanı Kılınç'tan Barış Pınarı Harekatına destek, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç 'Barış Pınarı Operasyonu' ile ilgili yaptığı değerlendirmede, " Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm kahraman Mehmetçiğe ve harekata destek veren unsurlara muvaffakiyetler dilediğini söyledi.


Fırat'ın doğusunda bulunan terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nın fiili olarak başlamasının ardından bir açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, operasyona katılan kahraman Türk ordusuna muvaffakiyetler diledi.


Başkan Kılınç, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizdeki barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiklerimizin her birine ve harekata destek veren tüm unsurlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Barış Pınarı Harekatı, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:41 Kaynak: İHA
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