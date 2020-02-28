Belediye Başkanı Kılınç'tan başsağlığı mesajı - Son Dakika

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Belediye Başkanı Kılınç'tan başsağlığı mesajı
7 saat önce
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İdlip'te şehit düşen 33 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:57 Kaynak: İHA
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İdlip'te şehit düşen 33 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Günün birlik günü olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulunan Başkan Kılınç, "Tarihimizin her döneminde yüce Türk milletimizi bahtiyar kılan en önemli özelliğimiz al bayrağımız etrafında, milli şuur içerisinde, birlik ve beraberliğimizi perçinlemektir. Bugün de birlik günümüzdür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
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