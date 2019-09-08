Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Kılınç'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Belediye Başkanı Kılınç'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

1 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Belediye Başkanı Kılınç'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak öğrenci, öğretmen ve velilere başarılar diledi.


Başkan Kılınç, "Yeni bir eğitim yılına başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz ve çocuklarımızın güçlü bir Türkiye için daha çok okuyup, daha çok öğrenmesi gerekmektedir. Bunun için de başta eğitimcilerimiz olmak üzere hepimize çok iş düşmektedir. Bu vesile ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının fedakar öğretmenlerimize, saygıdeğer velilerimize ve en önemlisi de gözbebeğimiz olan sevgili öğrencilerimize hayır getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 8 Eylül 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: MSB'den müşterek kara devriyesi ile ilgili basın açıklaması Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın "Kapıları açarız" çıkışına yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 15:24:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Kılınç'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]