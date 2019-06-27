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Belediye Başkanı Kılınç, vatandaşlarla bir araya geldi

37 dakika önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kısa süre içerisinde yenileme çalışmalarına başlanacak olan Demokrasi Parkında incelemelerde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Kılınç, vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kısa süre içerisinde yenileme çalışmalarına başlanacak olan Demokrasi Parkında incelemelerde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlardan sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, tek gayelerinin her şeyin en iyisine layık olan Adıyamanlılara hak ettikleri hizmetleri en kısa sürede ulaştırmak olduğunu dile getirdi.

Demokrasi Parkı'nın kısa süre içerisinde yenileneceğini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Adıyaman'ın çehresini değiştirmek ve hemşerilerimize daha çok yeşil ve sosyal alan açmak için başlattığımız çalışmalar kapsamında mevcutta bulunan Mimar Sinan ve Demokrasi Parklarımızda yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mimar Sinan Parkında devam eden çalışmaları etap etap tamamlayıp, halkımızın hizmetine açacağız. Bunun yanında kısa süre içerisinde başlayacağımız Demokrasi Parkındaki yenileme çalışmalarıyla da bu parkımızı daha kullanılabilir hale getireceğiz. Bunun için arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a Demokrasi Parkı'ndaki incelemelerde Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ile Mithat Töken ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:47 Kaynak: İHA
Mimar Sinan, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel
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