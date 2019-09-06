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Belediye Başkanı Kısa çiftçilerle buluştu

43 dakika önce

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ilçede karpuz üretimi yapan çiftçilerle buluştu.

Belediye Başkanı Kısa çiftçilerle buluştu, System.String[]

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ilçede karpuz üretimi yapan çiftçilerle buluştu.

Kısa, Gembos Ovası'nda karpuz hasadı yapan çiftçilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Gembos Ovası'nda gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olmasından başta bölgede birçok ürünün yetiştiğini anlatan Kısa, "Gembos Ovamızda yetişen karpuzların lezzeti, aroması ve gevrekliğine rakip tanımıyoruz. Eylül ayında bile vatandaşlarımıza en taze şekilde karpuz yeme imkanı sağlayan üreticimize çok teşekkür ediyorum. Bol, bereketli kazançlar diliyorum. Derebucak'in Gembos Ovası karpuzunu bu mevsimde tüm vatandaşlarımızı tatmaya davet ediyorum." dedi.

Ahmet Kısa, Derebucak, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:50 Kaynak: AA
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