Belediye Başkanı kısıtlamada aç kalan köpekleri elleriyle besledi - Son Dakika

Belediye Başkanı kısıtlamada aç kalan köpekleri elleriyle besledi

29.11.2020 16:35

- Belediye Başkanı kısıtlamada aç kalan köpekleri elleriyle besledi Amasya'nın Taşova ilçesinin Belediye Başkanı Bayram Öztürk, sokağa çıkma kısıtlamasında besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokakta bulunan köpekleri tek tek elleriyle besledi.

- Belediye Başkanı kısıtlamada aç kalan köpekleri elleriyle besledi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinin Belediye Başkanı Bayram Öztürk, sokağa çıkma kısıtlamasında besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokakta bulunan köpekleri tek tek elleriyle besledi.

Başkan Öztürk, Covid-19 salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran, kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine göre uygulanan

Cumartesi saat 20.00'den Pazar günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağında Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, sokağa çıkarak sokaktaki canlıları yalnız bırakmadı. Kısıtlamanın ikinci haftasında ilçe merkezinde olan sokak köpeklerini tek tek elleriyle besledi.

Uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan İtfaiye Amirliğini ziyaret etti. Başkan Öztürk İtfaiye erlerine "herkes evlerinde otururken sizlerin görevi beklemek" ifadesini kullandı.

Başkan Öztürk daha sonra ilçe merkezinde yaptığı gibi İtfaiye Amirliğinin bahçesinde bulunan sokak köpeklerini de mama vererek besledi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Bizler evlerimizde otururken sokakta meydan, sokak daha doğrusu maalesef hayvanlara kalıyor. Köpeklerimize kalıyor özellikle, dolayısıyla bizler hafta içi yaptığımız çalışmalarla mümkün olduğunca her ne kadar resmi anlamda bir barınağımız olmasa da vatandaşlarımızın destekleriyle, belediye çalışanlarımızın desteğiyle hayvanlarımızın bakımını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu akşamda yine hep beraber köpeklere sokak hayvanlarına bir takım yiyecekler, mamalar vermeye gayret edeceğiz. Çünkü bizler evlerimizde sıcak mekanlarda otururken hiç kimsenin olmadığı, yiyeceklerin olmadığı ortamlarda hayvanların aç kalması bizi vicdanen, ahlaken ve dinen rahatsız etmiştir. Bu akşam sokak hayvanlarını beslemeye gayret edeceğiz, çünkü bu hakikaten maruz kaldığımız virüs belası öyle görülüyor ki diğer dolaylı yansımaları itibari ile sadece insanları değil doğada yaşayan bütün canlılara zarar veriyor. İnşallah temennimiz olur ki kısa bir sürede hepimiz bu beladan kurtularak hem bizi hem diğer canlıları rahatça hayatlarını sürdürebileceği günlerin gelmesini temenni ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı kısıtlamada aç kalan köpekleri elleriyle besledi
Belediye Başkanı kısıtlamada aç kalan köpekleri elleriyle besledi
Belediye Başkanı kısıtlamada aç kalan köpekleri elleriyle besledi
Belediye Başkanı kısıtlamada aç kalan köpekleri elleriyle besledi

İsmail Bayram, İtfaiye, Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı kısıtlamada aç kalan köpekleri elleriyle besledi - Son Dakika


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