Belediye başkanı Kızılay'a 4 kurban bağışladı - Son Dakika

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Türk Kızılay Viranşehir Şubesine 4 kurban bağışında bulundu.

Viranşehir Türk Kızılay Şube Başkanı Abdülkerim Etli ve beraberindeki heyet Viranşehir Belediyesine giderek Başkan Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Etli, organizasyonları hakkında Başkan Ekinci'ye bilgi verdi. Bunun üzerinde Başkan Ekinci ise Türk Kızılay Viranşehir Şubesine 4 kurban bağışta bulundu. Türk Kızılay'ının önemine değinen Başkan Ekinci, "Nerede bir mazlum varsa, nerede bir yetim varsa Türk Kızılay'ı orada. Bu nedenle Türk Kızılay'ını sürekli desteklememiz gerekir. Kızılay'ı bu önemli organizasyon için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Türk Kızılay'ı Viranşehir Şube Başkanı Abdülkerim Etli de Başkan Ekinci'ye bağışı ve desteği için teşekkür etti. - ŞANLIURFA