Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı köpekler için dağda oyuk açtırdı
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı köpekler için dağda oyuk açtırdı - Son Dakika

Belediye Başkanı köpekler için dağda oyuk açtırdı

6 saat önce

Niğde'de Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, sokak köpekleri için dağları oydurarak yuva yaptırdı.

Belediye Başkanı köpekler için dağda oyuk açtırdı, System.String[]

Niğde'de Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, sokak köpekleri için dağları oydurarak yuva yaptırdı.


Çiftlik İlçesi Belediye Başkanı Serkan Güzel, ilçe sınırlarında bulunan dağlarda yaşayan sokak köpekleri için dağları oydurarak yuva yaptırdı. Başkan Güzel, sokak köpeklerinin soğuktan yağmurdan korunması için dağların eteklerini oydurarak yuva yaptıklarını söyledi. İlçelerinde kış şartlarının çetin geçtiğine değinen başkan Güzel: " İlçemiz sınırlarında yaşayan sokak köpekleri soğuktan etkilenmemesi için dağları oydurarak, yuva yaptık. İlçemizde kış çetin geçiyor. Bizlerde hayvanların üşümemesi için böyle bir yuva yaptık. Zaman zamanda gelip, köpeklerimizde besliyoruz" dedi. - NİĞDE

Serkan Güzel, Çiftlik, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:56:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı köpekler için dağda oyuk açtırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]