Belediye başkanı, koronavirüsle mücadele eden hemşirenin annesine sahip çıktı - Son Dakika

ERZURUM Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Atatürk Üniversitesi Tıp Hastanesi'nde koronavirüslü hastaların tedavisinde görev alan hemşire Ebru Köseoğlu'nun yalnız yaşayan annesine sahip çıktı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Ebru Köseoğlu, Dadaşkent Selçuklu Mahallesi'nde yalnız yaşayan kronik kalp hastası annesi Nadide Ağgön (69) ile ilgilenilmesi için Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'dan yardım istedi.

Başkan Orhan, cep telefonundan görüntülü konuştuğu hemşireye, annesiyle yakından ilgileneceklerini belirterek, "Endişeniz, kuşkunuz olmasın üzerimize düşeni fazlasıyla yaparız. Yeter ki siz dikkat edin. Siz bizim için değerli ve kıymetlisiniz. Görevinizin başındasınız, Allah sizlerin eksikliğini vermesin. Siz kutsal bir görev yapıyorsunuz. Moral motivasyonunuzu bozmayın, biz destek için gereğini yapacağız" dedi.

Görüntülü görüşmeye Köseoğlu'nun Ordu 'da yaşayan ağabeyi Emrah Ağgön'ü de dahil eden Başkan Orhan, kardeşlerde gözlerinin arkada kalmamasını istedi.

BAŞKAN ORHAN ZİYARETE GİTTİ

Görüşmenin ardından Başkan Orhan, Nadide Ağgön'ü evinde ziyaret etti. Sosyal mesafenin korunduğu ziyarette Orhan, "Hemşire kızınız bize ulaştı. Görevi sebebiyle yanınıza gelemiyormuş. Biz sizin ne ihtiyacınız olursa görürüz. Ben ve arkadaşlarım buradayız" dedi.

Oğlunun öğretim görevlisi, kızının da hemşire olduğu için yanına gelemediğini belirten Nadide Ağgön, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ÇOCUKLARA 23 NİSAN ZİYARETİ

Öte yandan Başkan Orhan, salgın sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evde olan çocukları ziyaret etti. Sokağa çıkmaları yasak olan çocuklara kitap ve satranç takımı gibi hediyeler veren Orhan, "Bu sene 23 Nisan kutlamasını balkonlarda yapacağız. Akşam balkondan hep birlikte İstiklal Marşı okuyacağız. İnşallah seneye kutlamayı hep birlikte yapacağız" dedi.