Belediye Başkanı, koronavirüsü yendi - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan , karantinaya alınmasının ardından bir süre tedavi gördükten sonra yapılan ikinci testin negatif çıktığını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

19 Haziran'da bir sağlık kuruluşunda test yaptıran Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Başkan Bozdoğan, belediye tesisleri içerisinde bulunan, giriş ve çıkışları kapatılan konuk evinde karantinaya alındı. Karantina süresince tedavisi süren Bozdoğan, 3 gün önce özel bir hastaneye giderek tomografi çektirdi. Tomografi sonuçlarının temiz olduğunu duyuran Bozdoğan, karantinada kalmaya devam etti.Önceki gün Mersin Şehir Hastanesi'ne başvuran Başkan Bozdoğan, tekrar test yaptırdı. Yapılan ikinci test sonucunun negatif olduğunu ve koronavirüsü yendiğini sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Bozdoğan, "Değerli kardeşlerim, bugün, Mersin Şehir Hastanesi'nde yapılan 2'nci COVID-19 testlerim 'negatif' çıkmış olup, artık 'virüs yükü' kalmamıştır. Koronavirüs karantina sürecimin devam etmesinden ötürü, karantina teamüllerine uygun olarak, süreci istirahat ederek tamamlayacağım. Koronavirüsün tüm evrelerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması, sağlık ve hijyen tedbirlerini elden bırakmadan tedaviyi sürdürmem; sürecin doğru şekilde noktalanması açısından oldukça önem arz etmektedir. Daha güzel günlerde görüşmek üzere, selamlarım" dedi.

- Tarsusmersin