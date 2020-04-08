Belediye Başkanı Kovid-19

Erzurum'un Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçedeki semt pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaş ve esnafa maske dağıttı.

Aziziye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçe sınırları içerisinde kalan semt pazarlarında denetimlerin artırıldığı bildirildi.

Farklı günlerde ve yerlerde açılan pazarların yakın takibe alındığı anlatılan açıklamada, zabıta ekiplerinin ve kolluk kuvvetlerinin pazar esnafı ve vatandaşların sağlık kontrolü eşliğinde alışveriş yapmalarına yardımcı oldukları belirtildi.

Ölçüm cihazları ile vatandaşların vücut ısılarının kontrol edilerek pazara alındığı ve girişte dezenfeksiyon otomatlarının kurulduğu belirtilen açıklamada, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın semt pazarında maske dağıtıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiği kaydedildi.

Başkan Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığınca yapılan kararlı uygulamalar ile son günlerde vaka sayısı oranlarının düşüşe geçtiğini hatırlattı.

Yerel yönetimler olarak uygulamalara katkı sunduklarını anlatan Orhan, şunları kaydetti:

"Aziziye'de 20 bini aşkın konut ve iş yerlerinin ilaçlaması sürekli olarak devam ettirildi. Halkımızın sağlığının maksimum düzeyde korunmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Eğitim kurumlarımız ve ibadethanelerin ilaçlanması da tamamlanmıştır. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da adeta eli ayağı olduk, tüm talepleri kurduğumuz ekiplerce karşılanmaktadır. Semt pazarlarında da sağlık koşullarının olumsuzluk arz etmemesi için zabıta ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle çaba sarf ediyoruz. Salgınların tarihe geçeceği günler yakındır. Vatandaşlarımızın yasaklar ve uyarılar konusundaki duyarlılığı bizleri mutlu etmektedir."