Belediye Başkanı Kürekle Kar Küredi
36 dakika önce
Belediye Başkanı kürekle kar kürediERZİNCAN - Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzincan Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Belediye Başkanı kürekle kar küredi
ERZİNCAN - Erzincan
ve çevresinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzincan Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaldırım ve sokaklarda yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerince inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
, kar temizleme çalışmasına katılarak, belediye çalışanları ile birlikte kar küredi.
Başkan Başsoy çalışmalara yönelik yaptığı açıklamada geceden beri karla mücadele ekiplerinin alanda çalışma yürüttüklerini belirterek, şehrin tamamında sabaha kadar tuzlama yapıldığını ve gün içerisinde de belde ve köylerde tuzlama ve kürüme çalışmalarının yürütüleceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:06 Kaynak: İHA
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