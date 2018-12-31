Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Kürekle Kar Küredi

Belediye Başkanı Kürekle Kar Küredi

36 dakika önce

Belediye Başkanı kürekle kar kürediERZİNCAN - Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzincan Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı kürekle kar küredi

ERZİNCAN - Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzincan Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaldırım ve sokaklarda yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerince inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kar temizleme çalışmasına katılarak, belediye çalışanları ile birlikte kar küredi.
Başkan Başsoy çalışmalara yönelik yaptığı açıklamada geceden beri karla mücadele ekiplerinin alanda çalışma yürüttüklerini belirterek, şehrin tamamında sabaha kadar tuzlama yapıldığını ve gün içerisinde de belde ve köylerde tuzlama ve kürüme çalışmalarının yürütüleceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:06 Kaynak: İHA

Yerel
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