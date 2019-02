Belediye Başkanı Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Belediye Başkanı Ercan Çimen, törenlere at üzerinde geldi.



Kutlama programın kapsamında ilk olarak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Vali Yardımcısı Ali Arıkan ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda Başkan Çimen'in anıt şeref defterine yazdığı mesaj okundu.



Buradaki törenin ardından 15 Temmuz Zafer Meydanında kurtuluş töreni düzenlendi. Tören alanındaki yol boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla gezen at üzerindeki vatandaşlar yoğun ilgi gördü.



Tören alanına gelen Belediye Başkanı Ercan Çimen ise at üzerinde gelmeyi tercih etti. Ata binerek hem vatandaşları hem de protokol üyelerini selamlayan Başkan Çimen daha sonra törenlere katıldı.



Burada yaptığı konuşmada Türk tarihinin yüzlerce destansı hikayelerle dolu olduğunu, Anadolu'nun her beldesinde, her şehrinde eşine rastlanamayacak hikayeler olduğunu belirten Başkan Çimen, bu eşsiz hikayelerden birinin de Gümüşhane'de yazıldığını söyledi.



Gümüşhane'nin 19 Temmuz 1916'da Rus işgaline uğradığını ve yaklaşık 2 yıllık süre içinde açlık, sefalet ve salgın hastalıklar nedeniyle büyük acılar yaşandığını dile getiren Çimen, "15 Şubat 1918 tarihinde "Sefer bizim, Zafer Allah'ındır" diyen ordumuz ve milletimizin kahramanca mücadelesi sonunda ilimizdeki işgal sona ermiştir. Bugün şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutluyoruz. 101 yıl önce, ecdadımız namus ve hürriyetini çiğnetmemek için, silahsız ve cephanesiz bir şekilde işgal edilmiş bu toprakları düşmanlarımızdan temizlemek ve bizlere bu toprakları hür ve bağımsız olarak bırakmak için çok büyük mücadeleler vermiştir" dedi.



Milletin ve ordunun vatan, millet aşkıyla yurdun her yerinde baş gösteren açlığa, yokluğa, cephanesizliğe ve her türlü imkansızlığa rağmen direnerek, bugün hür ve bağımsız bir hayat sürdürülen vatanı miras bıraktığını kaydeden Başkan Çimen, "Bu mirasa hep birlikte sahip çıkacağız. Anadolu'ya geldiğimiz 1071 yılından beri bu topraklar üzerinde yaşayan bütün insanlarla biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz, bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ilkesiyle hareket edeceğiz" diye konuştu.



Gaziler adına Şehit Aileleri Dernek Başkan Yardımcısı Tugay Şahin'in konuşmalarının ardından gaziler tarafından Vali Yardımcısı Ali Arıkan'a Türk bayrağı, Belediye Başkanı Ercan Çimen'e şehrin anahtarı ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilisine kurtarılmış vatan toprağı takdim edildi.



İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nurseli Sütçü'nün "Kahramanlık" şiirini seslendirmesinin ardından okullar ve Belediye halk oyunları ekiplerinin gösterileri gerçekleştirildi.



Davul-zurna eşliğinde halk oyunları ekiplerinin arasına karışan Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak'ın da katılmasıyla halay ve horon halkası alana sığmadı.



Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile Kurtuluş koşusunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından etkinlik vatandaşlara yemek ikramıyla son buldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

