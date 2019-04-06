Belediye Başkanı Kuş, İlk Kırsal Ziyaretini Gerçekleştirdi
48 dakika önce
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş kırsalda vatandaşların toplantısına katılarak, desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Eyyübiye
Belediye Başkanı Mehmet Kuş
kırsalda vatandaşların toplantısına katılarak, desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Bulduk mahallesinde vatandaşların teşekkür toplantısına katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, vatandaşlara vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.
Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği teşekkür toplantısında konuşma yapan Kuş, "Eyyübiye seçmeni bizleri yüzde 73'lük rekor bir oy oranı ile belediye başkanlığına getirdiler. Bugünde kırsal mahallelerimizdeki muhtarlarımız ve halkımız ile bir araya geldik. Gerek seçimlerden önce ve seçimlerden sonra kendilerinin bizlere destek ve teveccühleri oldu. İnşallah bu saatten sonra ekibimizi kurarak Eyyübiye halkının hizmetkarı olacağız ve eksik bulunan hizmetleri yerine getireceğiz" dedi.
Toplantıyı düzenleyen Bulduk mahalle muhtarı İsmail İyiğün ise, " 31 Mart seçimlerinde rekor oy verdiğimiz ve Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'u davet ettik. Bu davetimizi Belediye Başkanımız, Meclis üyeleri ve Mahalle muhtarlarımız ile bir araya geldik. 31 Martta şeffaf ve adaletli bir seçim geçtiği için teşekkür toplantısı düzenledik katılımcıların her birine teşekkür ederiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:34 Kaynak: İHA
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