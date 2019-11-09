Belediye Başkanı Kuş vatandaşların sorunlarını dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, talep ve önerileri dinledi.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'la birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, talep ve önerileri dinledi. Çarşı bölgesinde başlayan esnaf ziyaretinde talep ve önerileri dinleyen Kuş, iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgililere anında talimatlar verdi. Kuş, daha sonra Şanlıurfa Aşevini ziyaret etti. Burada Aşevi sorumlusu Ali Topal'la bir araya gelerek, aşevi yetkilisi Ali Topal tarafından iletilen talepleri de yerine getireceklerini belirtti.



Esnaf ve vatandaşlarla iç içe olacaklarını belirten Kuş, "Sabahın erken saatlerinde halkımız ile buluştuk, esnafımız ile bir araya gelerek, esnafımızı dinledik. Sıkıntılarını bizlere ifade ettiler. Gerek Haliliye Belediye Başkanımız gerek şahsım sıkıntıların çözümü noktasında elimizden gelen gayretleri sarf edebileceğimizi ifade ettik. Esnafımızdan sonra AŞ evimizi ziyaret ettik. Ali Topal hocamız bizleri ağırladılar. AŞ evimizin de sıkıntılarını ifade ettiler. Elimizden gelen bütün gayretleri inşallah hocamızın talepleri üzeri yerine getireceğiz. Birlik beraberlik bizim için çok önemli. Belki de Şanlıurfa'mızın bugüne kadar geri kalmasının en önemli sebeplerinden biri; birlik ve beraberlik içerisinde olmayışımız. Elhamdülillah 1 Nisan itibari ile gerek Büyükşehir gerek 3 merkez ilçe gerek Milletvekillerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Burada sayın Valimiz Abdullah Erin'i de unutmayalım. Sağ olsun oda bize ağabeylik ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Urfa'ya gereken hizmetleri getireceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA