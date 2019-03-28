Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Kutlu, Muhtarlarla Yemekte Buluştu

Belediye Başkanı Kutlu, Muhtarlarla Yemekte Buluştu

1 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde görevi sona erecek olan muhtarlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Kutlu, Muhtarlarla Yemekte Buluştu, System.String[]
Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde görevi sona erecek olan muhtarlarla bir araya geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri ile dolacak olan görev sürelerinin son günlerinde Adıyaman il merkezindeki mahalle muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen yemeğe Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve mahalle muhtarları katıldı. Programda bir konuşma yapan Başkan Kutlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde kendisi gibi görev süresi dolacak olan muhtarlarla bir araya geldiklerini ve görev süresi boyunca Adıyaman'da el birliğiyle güzel işler yaptıklarını dile getirerek hepsine teşekkür etti. Yemek sonunda Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, mahalle muhtarlarına plaket takdim edip, emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Mahalle muhtarları ise görev süresi boyunca Adıyaman'da gayretli çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:05 Kaynak: İHA

Hüsrev Kutlu, Adıyaman, Güncel
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