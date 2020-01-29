Belediye Başkanı makam aracını depremzedelere tahsis etti - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ve ardından halen devam eden artçılar nedeniyle evlerinde durmak istemeyen ve ulaşım imkanı bulunmayan vatandaşlar için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu makam aracını tahsis etti.



Akhisar'da son bir haftadır meydana gelen depremlerin ardından psikolojik olarak kötü etkilenen vatandaşlar evlerinde bulunmak istemiyor. Konuyla ilgili Akhisar Belediyesine başvuru yapan vatandaşlar için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu talimat vererek makam aracını depremzedelere tahsis etti. Akhisar'ın Çanakçı Mahallesi'ndeki Mehmet Emin Ay ve 8 kişilik ailesi Akhisar Belediyesini arayarak evde duramadıklarını Akhisar'da bir yere yerleştirilmek istediklerini bildirmesi üzerine Başkan Dutlulu, verdiği talimatla makam aracını ailenin hizmetine sundu. İsteklerinin hemen ardından makam aracını Çanakçı Mahallesi'nde gören aile şaşkınlıklar içerisinde araca binerek Başkan Besim Dutlulu nezdinde Akhisar Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.



Çanakçı Mahallesi'nden alınan 8 kişilik aile daha sonra Akhisar'da Farabi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.



Ayrıca Akhisar'da deprem toplanma alanları ise şu şekilde açıklandı:



"Gölet Doğal Yaşam Alanı, Eski Stat, İnönü Mahallesi Merkez Park, Ulucami Mahallesi Toplum Sağlığı Merkezi Otoparkı"



Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Besim Dutlulu, "Şehrimizde yaşanan depremlerin ardından belediyemizin tüm birimlerini halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda seferber ettik. Dün akşam yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından da Çanakçı köyünden merkeze gelmek isteyen vatandaşlarımız için makam aracımızı kendilerine tahsis ettik. Herkese geçmiş olsun diyorum. Akhisar Belediyesi olarak 7/24 halkımızın hizmetindeyiz. Allah daha büyük afetlerden ülkemizi korusun" dedi. - MANİSA